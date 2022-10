Bordāns: Saeimas vēlēšanās lielā mērā uzvarēja Krievijas intereses

Pēc 14.Saeimas vēlēšanām koalīcijas veidošanas sarunās galvenais domstarpību jautājums ir par to, cik partneriem būtu jāietilpst jaunajā valdībā un koalīcijā. Sarunu vadītāja JV vēlētos, ka koalīcijā būtu četri politiskie spēki - JV, "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālā apvienība (NA) un arī "Progresīvie", turpretim AS un NA "Progresīvos" koalīcijā redzēt nevēlas.