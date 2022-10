Okupanti faktiski plāno jaunu Golodomoru, iznīcinot elektrostacijas, norāda Ukrainas politiķe

"Demokrātiskajai pasaulei ir jāuzņemas demokrātiskas iniciatīvas. Es gribētu pateikt paldies Latvijai, mūsu Baltijas draugiem, par to, ka esat stāvējuši līdzās Ukrainai no pirmās dienas, no pirmās minūtes. Jo īpaši pateicos par to, ka jums ir bijusi ļoti spēcīga nostāja attiecībā uz Ukrainas nepieciešamību kļūt par NATO dalībvalsti un arī, lai nodrošinātu drošības garantijas," teica Ukrainas premjerministra vietniece.