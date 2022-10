Pavasarī strauji varētu pieaugt "Augstsprieguma tīkla" elektroenerģijas pārvades tarifi

No 2023. gada 1. marta AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) elektroenerģijas pārvades tarifi varētu pieaugt 4,3 līdz 4,9 reizes. Par to vēsta oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētais paziņojums par tarifu projektu.