Biogāzes elektrostacijām noteiktās prasības enerģijas ražošanas lietderībai neatbilst Satversmei

Attiecībā uz AS "Ziedi JP", SIA "AD Biogāzes stacija", SIA "Bio Future", SIA "Gas Stream", "Conatus Boienergy", AS "International Investments", SIA "Agro Iecava", "Rzs Energo" un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes pētījumu saimniecību "Vecauce" atzīt Ministru kabineta "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību" 21.6. un 31.3. apakšpunktu normu redakcijā, kas bija spēkā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.martam, 28. punktu, ciktāl tas attiecas uz ražošanas lietderības koeficienta aprēķinu, 30. punktu, 31.1. un 31.2. apakšpunktu par neatbilstošu Latvijas Satversmes 105. panta pirmajam teikumam un spēkā neesošu no 2021.gada 1.janvāra.