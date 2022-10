VIDEO ⟩ Diskusija "LGBT tiesību stāvoklis Latvijā"

LGBT un viņu draugu apvienības "Mozaīka" valdes loceklis Kaspars Zālītis norādīja, ka 30 gadu laikā Latvijā ir noticis būtisks progress likumdošanas jomā, organizāciju attīstībā un tiesību aizsardzības jomā - no pirmajām neoficiālajām viendzimumu laulībām pie Brīvības pieminekļa 1995. gadā līdz balsojumam par Civilās savienības likumu 3. lasījumā.

Organizācijas skatījumā, vienlaikus šajā laikā notikuši mēģinājumi attālināt Latviju no Eiropas Savienības vērtībās noteiktajam, tādēļ arī Latvija ir viena no pēdējām valstīm LGBT tiesību jomā Eiropas Savienība, kā arī Eiropā kopumā, kas joprojām nav ieviesusi divus Satversmes tiesas spriedumus, bet 28 viendzimuma ģimenes bijušas spiestas lūgt ģimenes fakta konstatāciju tiesas ceļā, no kurām jau 16 atzīstas par ģimenēm.