"Uztraucos par tevi, tu visu laiku kaut ko aizmirsti." Kā atpazīt toksisku manipulatoru?

Ko saka manipulators attiecībās

Upuris sāk apšaubīt savus instinktus un arvien vairāk paļaujas uz "realitāti", ko rada un ar ko manipulē varmāka. Tas arī palielina atkarības sajūtu no varmākas.

Tas ne tikai liek upuriem šaubīties, vai ar viņiem viss kārtībā, bet var likt upurim apšaubīt savu veselo saprātu. Manipulators var arī mēģināt pārliecināt upura ģimeni un draugus, ka upuris ir garīgi nestabils. Tas samazina iespējamību, ka citi notic upura stāstītajam, līdz ar to upuris tiek atsvešināts no pārējiem, un tas vēl vairāk apgrūtina izraušanos no varmācīgajām attiecībām.