Apkopojums ⟩ Liec aiz auss! No novembra novados strauji pieaug vairāku pakalpojumu tarifi

No šodienas Jelgavā siltumapgādes tarifs celsies vēl par 9%

No šodienas Jelgavā siltumapgādes tarifs celsies vēl par 9%, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Jaunajā tarifā par 10% pieaugusi siltumenerģijas ražošanas cena - no 71,51 eiro par MWh uz 78,67 eiro par MWh. Siltumenerģijas pārvade un sadale sadārzinājusies par 6,4% - no 21,60 eiro par MWh uz 22,99 eiro par MWh.

Tā kā apmēram 90% no Jelgavas centralizētajai siltumapgādei nepieciešamās siltumenerģijas tiek saražota "Gren" biomasas koģenerācijas stacijā no vietējā, atjaunojamā energoresursa - šķeldas, kas ir galvenais kurināmais, bet dabasgāze tiek izmantota vien nelielā apjomā, Jelgava, salīdzinājumā ar daudzām Latvijas pilsētām, ir krietni labākā situācijā. Siltums jelgavniekiem ir un būs lētāks nekā no dabasgāzes ražotais.