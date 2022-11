Valdība atbalsta ārkārtējās situācijas pagarināšanu Baltkrievijas pierobežā

Šodien valdība pēc nelielas diskusijas nolēma pagarināt ārkārtējo situāciju, tomēr vienlaikus atbalstot ārlietu ministra Edgara Rinkēviča (JV) ierosinājumu uzdeva atbildīgajām ministrijām izstrādāt regulējumu tā, lai Latvija varētu atteikties no ārkārtējās situācijas režīma.

Iekšlietu ministrs Kristaps Eklons (AP) piekrita, ka nav labākā prakse vairākkārt pagarināt ārkārtējo situāciju, tomēr apkārtējie apstākļi "mūs spiež piekopt ne to labāko praksi".

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) atbalstīja Rinkēviča ierosinājumu norādot, ka apdraudējums no Baltkrievijas puses faktiski ir jaunā ikdiena, kura jāpieņem, tāpat arī pastāv apdraudējums no Krievijas puses.

IeM norādījusi, ka kopš 2021.gada 10.augusta kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 7562 cilvēki.

Kopš 2022.gada 1.augusta ir būtiski palielinājies aizturēto un atturēto personu skaits uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, proti, augusta mēnesī no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēta 301 persona, septembra mēnesī 299 personas, bet oktobra mēnesī no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturētas jau 173 personas. Atsevišķos gadījumos aizturēto un atturēto personu skaits vienā grupā ir no 20 - 30 personas.