Jaunā Saeima varētu būt prognozējamāka par iepriekšējo, uzskata politologs

Runājot par jauno Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu (AS), politologs atzīmēja, ka viņam ir nācies iziet "grūtu politisko skolu, kas norūda". 13. Saeimas vēlēšanās viņa pārstāvētā partija bija tuvu 5% vēlētāju atbalsta robežai, kas nepieciešama, lai iekļūtu parlamentā, tomēr to nesasniedz, sacīja Rajevskis, paužot, ka tas bijis "sāpīgs zaudējums". Tomēr vēlāk politiķis ir startējis Rīgas domes vēlēšanās no Nacionālās apvienības saraksta un 14. Saeimas vēlēšanās - no "Apvienotā saraksta", kas politologa skatījumā parāda Smiltēna politiskās izdzīvošanas spējas un gribu. Tas esot ļoti svarīgi, ieņemot šāda līmeņa politiskos amatus.