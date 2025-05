Medijs: Baltais nams plāno iztērēt 250 miljonus ASV dolāru ārvalstu palīdzības naudas bēgļu deportēšanai no konflikta zonām

ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija plāno iztērēt aptuveni 250 miljonus dolāru, kas piešķirti ārvalstu palīdzībai, lai no konflikta zonām deportētu bēgļus, kuri saņēmuši pagaidu aizsardzību. Par to raksta laikraksts "The Washington Post", atsaucoties uz Iekšzemes drošības departamenta dokumentiem.