Necenzēti viedokļi: ko cilvēki domā par jauno Saeimu

Nebūs vairs "tā, mēs te jums likumu uzrakstījām, tātad klusējiet un pildiet", bet gan "kāpēc nevar izdomāt kā mums to tagad atrisināt, jo mēs jums naudu maksājam - par ko?".

Vai arī "mēs jūs ievēlējām - gribam, lai arī mums ir savi zeļenski, arestoviči, pritulas, zalužniji un citi varoņi". Pagaidām mums ir viena jauka radībiņu bļodiņa, redzēs, kas no tās izaugs. Pagaidām manī vēl ir gana cieņas un atzinības, lai to uzdāvinātu topošajiem Latvijas valstsvīriem un sievām. Mēs vēl varam gaidīt, lai viņi izaug. Bet, kungi un dāmas, dariet to ātri, jo laika ir maz!