Koalīcijas partijas paraksta sadarbības memorandu. Kādi mērķi izvirzīti?

Attiecībā uz drošību memoranda projektā teikts, ka valdības mērķis ir ieviest valsts aizsardzības dienestu no 2023. gada vidus, kā arī palielināt finansējumu aizsardzībai, 2027.gadā tam sasniedzot 3% no IKP. Tāpat politiķi apņemtos palielināt iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības finansējumu, 2026. gadā tam sasniedzot ne mazāk kā 2,5% no iekšzemes kopprodukta, izstrādāt un ieviest efektīvu krīžu pārvaldības un civilās aizsardzības organizācijas sistēmu, kā arī turpināt valsts ārējās robežas izbūvi un nostiprināšanu.