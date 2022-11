LMT sākusi piedāvāt priekšapmaksas pakalpojumus ar eSIM

Viņš norāda, ka atšķirībā no pēcapmaksas numura eSIM priekšapmaksas numura iegādei nav nepieciešams līgums.

Jalinskis min, ka eSIM ir noderīga, ja papildu tālruņa numurs ir nepieciešams uz laiku, piemēram, lai reģistrētos kāda pakalpojuma saņemšanai vai kaut ko iegādātos internetā, jo, īstenojot nepieciešamās darbības, numuru var viegli slēgt. Šāds risinājums ir piemērots arī ārvalstu tūristiem, īpaši no valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, jo ļauj ceļotājiem ietaupīt līdzekļus, nelietojot mājas operatora pakalpojumus.

"Šobrīd eSIM vēl ir inovatīva tehnoloģija, taču agri vai vēlu tā pilnvērtīgi ienāks tehnoloģiju pasaulē un kļūs par SIM karti nr.1. Tās lietošana ir daudz ērtāka nekā fiziskas SIM kartes lietošana - eSIM nav jātransportē, jāuzglabā, jāveic nekādas manuālas darbības, piemēram, līmējot to uz plastikāta, jo visa informācija ir pieejama digitāla faila veidā. Tādējādi eSIM risina arī ilgtspējas izaicinājumus, kārtējo reizi uzskatāmi apliecinot, ka inovatīvas tehnoloģijas sniedz plašas priekšrocības dažādās dzīves jomās," pauž LMT prezidents Juris Binde.

Pēc kompānijā vēstītā, lai iegādātos eSIM būs nepieciešams dators, planšete vai viedtālrunis ar interneta pieslēgumu un ierīce QR koda noskenēšanai, bet to nevarēs izdarīt no tā paša viedtālruņa, kuram plānots pievienot eSIM. LMT mājaslapā jāiegādājas viens no eSIM starta komplektiem, pēc tam eSIM karte tiks nosūtīta uz norādīto e-pastu un tā būs jāielādē telefonā un jāaktivizē, piezvanot uz LMT Kartes apkalpošanas sistēmas tālruni. eSIM pieslēgumu varēs izmantot gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.