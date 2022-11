Porziņģa "double-double" neglābj "Wizards" no pēriena Bruklinā

Porziņģis piektdien spēlēja 25 minūtes un 41 sekundi, realizējot divus no septiņiem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un četrus no sešiem soda metieniem. Liepājnieka rēķinā bija arī viena rezultatīva piespēle, viena kļūda un divas piezīmes. Visiem "Wizards" spēlētājiem bija negatīvs +/- rādītājs, Porziņģim maču noslēdzot ar -17.