Lapu pūtēji vai zāles pļāvēji – kas pilsētnieku modina skaļāk un tracina vairāk?

Pūtiens sākas 6.20. Dievs, apžēlojies!

Laura: "Pretējās mājās sētnieks ir cīrulītis un to pūtienu sāk 6.20! Dievs, apžēlojies! Rīta klusumā skan labi, gulēt nesanāk pat ar ausu aizbāžņiem. Mans sapnis ir kā filmu laupītājam no "Oušena bandas" strauji piebraukt ar moci, izraut tam mērkaķim to nolādēto putekļusūcēju no rokām un aiztraukties tālēs, kur es šo ierīci lēni un nāvīgi sadalītu mazos gabaliņos...