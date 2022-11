11 bērni no astoņiem dažādiem vīriešiem. Tas ir apzināts lēmums, saka bērnu mamma

Fidorai no Memfisas, ASV, ir 11 bērnu no astoņiem dažādiem vīriešiem. Savā vietnes "TikTok" kontā viņa publicē gan video ar savas lielās ģimenes ikdienas dzīvi, gan atbildes uz sekotāju jautājumiem. Protams, arī interneta troļļu netrūkst. Kādā no video Fidora reizi par visām reizēm paskaidro visiem to, kāpēc ģimenē ir astoņi tēti.