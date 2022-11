Rīgas dome noslēgusi 15 miljonu eiro vērtu līgumu ar uzņēmumu, kas ir parādā valstij

Rīgas domes deputāts (Konservatīvie) Valters Bergs saka: "Jo vairāk, kad valsts un pašvaldību iestādēs nemanipulē ar savu naudu, bet operē ar nodokļu maksātāju naudu un faktiski būtu jāveic regulāras savu līgumu pušu otru pušu monitorings par viņu finansiālo stāvokli. Par iespēju nodokļu parādiem. Jo šajā gadījumā A/S "Ceļu pārvalde" nav ne viens vien līgums ar Satiksmes departamentu."

Kad viņam tiek norādīts, ka brīdī, kad tika slēgts līgums, nodokļu parāds ir bijis, Vaivods atbild: "Jā, iespējams, bet mums nav jāpārbauda uz to brīdi. Mēs arī nevaram neslēgt līgumu pie situācijas, kad viņš ir atzīts par uzvarētāju. Mēs vadāmies no Publiskā iepirkuma likumam, un jūs precīzi nocitējāt šo pantu. Tātad, uz to brīdi, kad tika pieņemts lēmums, viņiem nodokļu parāds nebija."