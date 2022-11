Eiropas Savienība no nākamā gada plāno aizliegt 8K televizorus

No 2023. gada 1. marta visiem jaunajiem televizoriem, kas tiks laisti tirgū, varētu tikt piemērotas vēl stingrākas prasības, tostarp zemāks maksimālais enerģijas patēriņa līmenis, kas varētu izspiest no tirgus lielāko daļu televizoru ar 8K ekrāniem, raksta "FlatPanelshd".

Iemesls tam ir zemākas energoefektivitātes klases ierīču izņemšana no tirgus, raksta "The Next Web".