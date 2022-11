Gluzunovi atkal skandalējas TV kameru priekšā

Artjoms gan kameru priekšā īpaši nevēlas par to runāt. "Sievietēm precības ir... Es nezinu, varbūt viņa tikai to kleitu grib uzvilkt vienreiz mūžā. Attiecības jau no tā nemainās - viss paliek tāpat, mainās tikai papīrs. Ko dod tas papīrs. Ja atkal gadās pašķirties, atkal vajadzīgs ir viss tas process. Es domāju, ka labāk ir dzīvot bez tās visas birokrātijas. Ja tu mīli to otru cilvēku, kāda starpība - esat vai neesat precēti."