"Vajadzīgās atbildes nāk pašas." Samanta Tīna dalās ar gūtajām atziņām pa tiešo no Indijas

Šeit ir cita domāšana, uztvere - dzīvošana un kalpošana dieviem. Ļoti skaisti cilvēki un to rituāli savai ticībai ikdienā.

Samanta arī pati piedalījusies vienā no rituāliem, mērcējoties Gangas upē. "Pati mērcējos tajā - kas ir īpaši svēts rituāls! Ūdens ir tīrs un dzidrs. Kā tas izskaidrojams, nezinu. Nekas neož vai neliecina par ko sliktu, ko esam stereotipiski iedomājušies. Ganga ir nosaukta dievības vārdā un ir atzīta par fizisku personu, jo tiek uzskatīta par dzīvu. Vietējie katru dienu dodas uz upi sevi iesvētīt! Es to to cienu un apbrīnoju."