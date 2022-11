Eiropā sāk runāt par kodolenerģijas renesansi. Kāds ir Baltijas valstu potenciāls?

Kodolenerģijas ēnas puses

Lai gan pašreizējās krīzes devušas jaunu stimulu kodolenerģijas nozarei, nav skaidrs, vai investori saskatīs kodolenerģijā augsta potenciāla investīciju tīrākā pasaules nākotnē vai atzīs to tikai par pārejas un papildu enerģiju, kamēr vēl vairāk tiek attīstīti atjaunojamie enerģijas avoti. ES Taksanomijas deleģētajā aktā kodolenerģijai pielikta "pārejas tehnoloģijas" birka, kas padara to mazāk finansiāli pievilcīgu.

Francijas situācija

Francija, kas parasti eksportē elektroenerģiju, šogad to importēja, jo AES nespēj saražot to pietiekamā daudzumā. Francijas problēmas ar AES darbību daļēji skaidrojamas ar apkopes darbiem valsts 56 reaktoros, no kuriem puse ir aptuveni 40 gadus veci. Katrs novecojošais reaktors ir periodiski jāizslēdz, lai to pārbaudītu. Pandēmijas laikā plānotā apkope karantīnas režīmu dēļ aizkavējās. Situāciju vēl vairāk sarežģīja korozijas problēmas atklāšana 2021.gadā vienā no reaktoriem.