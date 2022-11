"Kāda būs šī bērna ikdiena?" Zobārste vērš sabiedrības uzmanību uz bērnu zobu kopšanu

Leščinska raksta: "Ainiņa no manas darba ikdienas. Šādi izskatās trīs gadus veca bērniņa zobi . No 20 piena zobiem bojāti ir 14. 11 zobi ir ar smagiem iekaisuma procesiem žokļa kaulos. Šos zobus nācās ekstrahēt. Trīs zobus varēja saplombēt. Bērnam turpmākos gadus, līdz sāks šķilties pastāvīgie zobi, būs jādzīvo ar deviņiem zobiem.

Arī iedzīvotāji nav palikuši vienaldzīgi uz šo ierakstu. Kāda iedzīvotāja zem šī ieraksta dalījusies ar savu viedokli: "Lūk, šajā gadījumā un daudzos citos līdzīgos vainojami tikai un vienīgi vecāki. To, ka bērnam zobi ir jātīra regulāri un jau sākot ar 1. zobiņu, to kaut vai ierakstot jautājumu "Google" var izlasīt ikviens no vecākiem. Pat tad, ja neviens no dakteriem par to neko nav stāstījis. Tās ir un vienīgi vecāku bezatbildības sekas."