Sākta parakstu vākšana par tīrām ielām, liedzot atvērta tipa atkritumu tvertnes

Priekšlikuma iesniedzēji uzskata, ka atvērta tipa atkritumu tvertnes ir pilnīgi novecojis risinājums publiskajā telpā, kas pilsētas videi dod minimālu labumu un rada jaunas problēmas. "Atkritumus no šīm tvertnēm izvazā putni un izmētā vējš. Nav runas par to, ka cilvēki nemāk utilizēt atkritumus, un daži tajos pat rakājas. Runa ir par to, ka vējainā laikā viss atkritumu saturs "lido" laukā. Vārnas nosēžas uz maliņas, neganti velk visu saturu laukā un lido ar visu "mantu" prom, piesārņojot ne tikai pie pašas miskastes un uz ielas, bet arī pilsētas kanālu un parkus," skaidrots priekšlikumā.