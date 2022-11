Partijas iesniegušas vēlēšanu deklarācijas. Kurai viens deputāta krēsls izmaksāja visvairāk?

Stabilitātei!

Arī sociālajās vietnēs jārunā par to, kas cilvēkus uztrauc, un tad neesot vajadzības maksāt par šī satura izplatīšanu, pauž Rosļikovs: "Esošo mūsdienu politiķu problēma ir, ka viņi uzskata, ka ir ļoti gudri un spēj paši parādīt tautai ceļu – nevis to, ko viņi grib, bet to, ko politiķis redz. Tā ir lielākā problēma. Ja tu runā ar cilvēkiem, komunicē ar cilvēkiem – viņi paši ar prieku noskatās materiālus, ko tu viņiem esi sagatavojis, ar prieku dalās ar tiem materiāliem. Līdz ar to neviens video mūsu sociālajos tīklos netika apmaksāts un izdevumu tur nebija vispār. Atkal – personīgais laiks un enerģija, viss."