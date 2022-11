Makrons pēc G20 samita atkal zvanīs Putinam

Francijas prezidents Emanuels Makrons pēc G20 samita Bali plāno kārtējo reizi zvanīt Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, kurš atteicies no personiskas ierašanās Indonēzijā, acīmredzami baidoties no kārtējā pazemojuma, ko viņam sagādātu demonstratīvā ignorance no Rietumu līderu puses.