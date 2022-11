NBS komandieris: Iespējamais uzbrukums Ukrainai no Baltkrievijas puses ir trumpis, ko Krievija tur azotē

Neskatoties uz Hersonas atbrīvošanu, tagad ir iestājies tāds kā pozīciju karš. No vienas puses ukraiņiem ir milzīga griba neatdot ne centimetra savas zemes, bet no otras puses pretim ir valsts ar milzīgiem resursiem, kurai vēl nav beigušies munīcijas, ieroču krājumi un mobilizējamo rezerves.

Viena no bīstamākajām situācijām varētu būt tad, ja tiktu atklāta Baltkrievijas fronte. Neskatoties uz to, ka karadarbības pirmajā fāzē Ukraina atvairīja uzbrukumus vairākos virzienos, šis ir diezgan bīstams virziens, un "tas ir viens no trumpjiem, kas tiek turēts Krievijas azotē," sacīja NBS komandieris.