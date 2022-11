Saule, daba un pasakaina ainava. Itālijas pilsēta maksās 30 000 eiro, lai tu pārceltos uz turieni

Cena par nodokļiem un nodevām svārstās no 2500 līdz 6000 eiro atkarībā no mājas atrašanās vietas, lieluma un mājas izmantošanas. Tātad, lai arī pati ēka maksā vienu eiro, faktiskās sākotnējās izmaksas būs no 4500 līdz 10 000 eiro.