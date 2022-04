"Māja bija ļoti sliktā stāvoklī." Brazīlietes Rūbijas stāsts

"2019. gadā es izlēmu, ka vēlos iegādāties māju Sicīlijā, Musomeli. Tobrīd bija pieejama ļoti ierobežota informācija. Man bija iespēja sazināties ar vienu no nekustamo īpašumu aģentiem Musomeli. Aģents teica - ja mani interesē šī programma, tad personīgi jādodas uz Itāliju. Un tā es arī izdarīju," par savu pieredzi "Apollo" stāsta Rūbija.

Kopumā Rūbija iegādājusies trīs mājas, divas no tām - atvēlēja dēliem. Sieviete ar mājas iegādi Itālijā palīdzēja arī meitai.

Rūbijai lielākais ieguvums no viena eiro mājas Itālijā esot iespēja apceļot Eiropu. "Es noteikti plānoju te pavadīt vecumdienas."

ASV pilsone par dzīvi Sambukā: Visas mājas tiek vidēji pārdotas par 5000 ASV dolāriem

"Esmu sadraudzējusies gan ar komandu, kas remontē manu māju, gan arī citiem ārzemniekiem, kuri ir iegādājušies mājas Sambukā. Lielākie ieguvumi no šīs mājas iegādes ir iespēja izbaudīt itāļu virtuvi, iepazīties ar cilvēkiem, brīnišķīgā ainava, arhitektūra un apkārtne," piebilst sieviete.

No vēlmes iegādāties savu māju līdz to tirgošanai

Lai varētu iegādāties viena eiro māju, interesentiem ir nepieciešams sazināties ar to tirgotājiem vai programmām, caur kurām ir iespēja interesējošo māju iegādāties. Viens no šīs programmas dalībniekiem ir amerikānis Īsters Veiss.

Vīrietis "Apollo" stāstīja, ka universitātē studējis itāļu valodas programmā, tādēļ ar laiku iemīlējies mazās itāļu viduslaiku pilsētiņās. Neilgi pēc tam viņš uzzināja informāciju par viena eiro mājām, kas viņam šķita lieliska iespēja iegūt māju savā īpašumā vienā no mazajām ieliņām.

Viena eiro māju programmas atrodas visā Itālijā

Dažas no populārākajām vietām šobrīd ir Camarata, Gangi, Musomeli, Salemija, Sambuka un Troina. Īsters uzsver, ka interese par mājām šajās komūnās ir milzīga.

Vai tiešām māja Itālijā maksā vienu eiro?

Par to, kādi ir bonusi, iegādājoties kādu no šīm mājām, Veiss stāsta, ka Itālija piedāvā 7% vienotu ienākuma nodokli ārvalstu pensionāriem, kuri apmetas uz dzīvi mazpilsētā, kā arī sniedz nodokļu atlaidi ārzemniekiem, kuri pārceļas uz Itāliju darba dēļ. Šī atlaide ir vēl lielāka, ja ārzemnieki dzīvo Itālijas dienvidos vai mazpilsētās.

Veiss stāsta, ka mājas iegādes process ir salīdzinoši vienkāršs, jo to pārvalda pilsēta, un pilsētas amatpersonas palīdzēs pircējiem.

Dažās pilsētās ir pieteikšanās process, kur prioritāte ir pircējiem, kas plāno tur dzīvot. Taču jebkurā gadījumā pircējiem māja ir jārenovē noteiktā termiņā (parasti no trīs līdz pieciem gadiem). Kā garantija, ka tas tiks izdarīts, pircējiem jāiemaksā depozīts," stāsta Veiss.

Cena par nodokļiem un nodevām svārstās no 2500 līdz 6000 eiro atkarībā no mājas atrašanās vietas, lieluma un mājas izmantošanas. Tātad, lai arī pati ēka maksā vienu eiro, faktiskās sākotnējās izmaksas būs no 4500 līdz 10 000 eiro.