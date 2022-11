"Es runāju, kad gribu.." Ronaldu beidzot komentē skandalozo interviju pirms PK

Pēcāk ārzemju medijos parādījās ziņas, ka "United" Ronaldu atpakaļ no Pasaules kausa izcīņas negaida.

"Manā dzīvē pareizais brīdis, ir tad, kad es to par tādu uzskatu. Man nav jāuztraucas par to, ko domā citi. Es runāju, kad gribu. To zina visi. Lūdzu, neprasiet [Portugāles] spēlētājiem par mani. Vaicājiet viņiem par Pasaules kausu," sacīja Ronaldu.