Orgasma kults: ceļš uz baudu vai manipulācija? Stāsta bijušie kulta dalībnieki

Kulta vadone uzskata, ka filma ir neprecīzs viņas uzņēmuma "OneTaste" attēlojums. Viņa nodibināja uzņēmumu Sanfrancisko 2001. gadā un koncentrēja darbību uz to, kas tika dēvēts par orgasmiskou888 meditāciju. Būtībā tas nozīmēja to, ka uzņēmumā visi tika pakļauti seksam pēc pieprasījuma, nesaucot to par seksu, bet gan par dziedinošu orgasmisko meditāciju.