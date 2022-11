Frīdrihs uzvar sezonas pirmajās četrinieku ekipāžu sacensībās

Sezonas pirmajās četrinieku sacensībās piedalījās vien desmit ekipāžas no sešām valstīm. Pirmā brauciena finišā vācieša Kristofera Hāfera ekipāža bija piektā, taču nepaguva laicīgi nobremzēt, kā dēļ izbrauca no trases. Paši braucēji incidentā tika cauri sveikā, taču kamanas bija sabojātas un tamdēļ vācieši otrajā braucienā nestartēja.

Pēc tam sportisti dosies uz Eiropu, kur no 3. līdz 8.janvārim cīnīsies Vinterbergas trasē Vācijā. Nākamie divi posmi plānoti citā Vācijas trasē Altenbergā, kur sportisti sacentīsies no 10. līdz 15.janvārim un no 17. līdz 22.janvārim. No 24.janvāra līdz 5.februārim plānots pasaules čempionāts Šveices trasē Sanktmoricā, bet pirms došanās uz Siguldu bobslejisti un skeletonisti piestās Austrijas trasē Īglsā, kas posmu uzņems no 7. līdz 12.februārim.