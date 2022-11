Gana rezultatīvā mačā notur uzvaru pār Dienvidkoreju un palielina intrigu apakšgrupā

68.minūtē Kuduss pēc ilgāka Ganas uzbrukuma pa laukuma kreiso pusi guva savus otros vārtus spēlē. Pēc piespēles no kreisās laukuma puses no soda laukuma vidus pa bumbu netrāpīja, to tikai viegli aizskarot, Inaki Viljamss. Tomēr bumba aizripoja līdz Kudusam, kurš to raidīja vārtos, - 3:2 Ganas labā.