Bērns "iznāk no skapja" un atklāj savu seksuālo orientāciju. Kā rīkoties vecākiem?

Bieži vien LGBT+ bērni jau no mazotnes jūtas "atšķirīgi" un vēlme izprast šo sajūtu pavada viņus visu bērnību. Tā pa īstam jautājumi par seksuālo orientāciju vai dzimtes identitāti biežāk var izpausties pusaudžu vecumā, kad attīstās dzimumhormoni, sāk nobriest seksuāli reproduktīvie orgāni un parādās spēcīgākas romantiskās jūtas.

Liela daļa pusaudžu sevi atradīs tur, kur lielākā daļa sabiedrības – savā bioloģiskajā dzimumā, ar pretējā dzimumā vērstu seksuālo orientāciju. Tomēr vienmēr ir bijuši un vienmēr būs cilvēki, kuri no šī sadalījuma izkritīs jeb LGBT+ bērni, saka Romija Krēziņa.

Tās ir tikai dažas no frāzēm, ko vecākiem nākas uzklausīt, kad bērns sāk meklēt savu dzimtes identitāti un seksuālo orientāciju vai arī "iznāk no skapja" un paziņo, ka ir daļa no LGBT+ kopienas – lesbiete, gejs, biseksuāls, transpersona vai kvīrs.