Saeima tuvākajās dienās lems par CVK priekšsēdētājas Bērziņas atstādināšanu no amata

CVK ir viena no mazākajām valsts iestādēm. Tajā nekad nav bijis savas IT nodaļas, skaidro komisijas priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa, tāpēc sistēmas CVK nomāja no "SOAAR", bet 2020. gadā pakāpeniski sāka to iegādi valsts īpašumā, kā to noteica Saeima un Ministru kabinets.