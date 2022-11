Rastorgujevs netiek pielaists pirmajam PK posmam

Kā sociālajā vietnē "Facebook" skaidro Rastorgujevs, IBU tomēr paziņoja, ka viņš nav tiesīgs startēt, jo nav saņēmis kvalifikācijas punktus. Pēc biatlonista rakstītā noprotams, ka Rastorgujevs personīgi un arī LBF iepriekš no IBU saņēmuši akceptu, ka viņš varēs startēt pirmajās sacensībās, tomēr pēdējā brīdī liegta latvieša dalība 20 kilometru distancē.

Pīpkalējs aģentūrai LETA skaidroja, ka kļūdu pieļāvusi IBU, kas nav laicīgi veikusi kvalifikācijas punktu pārrēķinu. Gatavojoties sezonai, sistēmā publicētā informācija liecinājusi, ka Rastorgujevs drīkstējis startēt jau sezonas pirmajā Pasaules kausā. Šo informāciju apliecinājis arī pārstāvis no IBU, ar kuru sazinājusies LBF.

"Vakar jau pēc izlozes un starta numuru piešķiršanas kāds no IBU gāja cauri starta sarakstam un apjauta, ka viņi ir pielaiduši kļūdu, ļaujot Rastorgujevam startēt. Komandas pārstāvis Ilmārs Bricis no rīta vēl tikās ar sacensību direktoru un citiem pārstāvjiem, bet lēmums netika mainīts. Viņi, protams, mums atvainojās. Andrejs, bez šaubām, nejūtas labi, taču viņu uzmundrinām, lai izdara to, kas darāms," stāstīja Pīpkalējs.