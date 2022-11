Par trešdaļu palielinās biļešu cenu uz nākamajiem Dziesmu un deju svētkiem

Pūtēju orķestru koncerta "Laiks iet pāri" un Zaļumballes biļetes cena būs 10 eiro, koru lielkoncerta "Tīrums. Dziesmas ceļš" ģenerālmēģinājuma biļešu cena būs no 15 līdz 40 eiro, koru lielkoncerta "Tīrums. Dziesmas ceļš" - no 15 līdz 80 eiro, kokļu mūzikas lielkoncerta "Laika upe" - no 15 līdz 25 eiro, tautas mūzikas koncerta "Trejdeviņi spēlmanīši" - no 15 līdz 30 eiro, deju lieluzveduma "Mūžīgais dzinējs" - no 20 līdz 100 eiro, bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncerta "Es vēlos sev ko pastāstīt" - no 7 līdz 12 eiro, noslēguma koncerta "Kopā Augšup" ģenerālmēģinājuma - no 15 līdz 45 eiro, noslēguma koncerta "Kopā Augšup" - no 20 līdz 100 eiro un sadziedāšanās nakts biļetes -10 eiro. Svētku biļešu cenrādi vēl apstiprinās Ministru kabinets.