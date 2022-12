VIDEO ⟩ Porziņģis rezultatīvs zaudējumā pret "Lakers" un neapturamo Deivisu

Porziņģis, laukumā pavadot 33 minūtes un 35 sekundes, grozā raidīja desmit no 19 divpunktu metieniem, vienu no sešiem tālmetieniem un četrus no sešiem soda metieniem. Latviešu basketbolists arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas bumbas, bloķēja vienu metienu un divreiz pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Porziņģi laukumā ielaida par septiņiem punktiem vairāk nekā iemeta.