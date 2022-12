VIDEO ⟩ "Ļoti daudzi negadījumi varēja nenotikt." Andrejostā gadu gaitā vairāki ballētāji attapušies ūdenī

Piestātnes daļā, kas no kraujas malas ir vairāku metru platumā un ko nevarot iežogot, izbūvētas koši dzeltenas apmales, kas brīdina par bīstamību.

Lai atvieglotu izkļūšanu no ūdens, RBP uz stāvās kordona sienas piestiprinājusi luminiscējošas kāpnes.

Dziļāk sauszemē esošās teritorijas, kurās atrodas izklaides vietas un liels, no bīstamības nenorobežots automašīnu stāvlaukums, ir privātīpašumi.

"Šīs privātās teritorijas vajadzētu norobežot," saka Ziemanis. "No savas puses esam ļoti aktīvi aptaujājuši kafejnīcas, nosūtot tām vēstules. Esam prasījuši nodrošināt drošības prasības, izstrādāt plānu. To mēs varējām izdarīt no savas puses."