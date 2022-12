Re:check ⟩ Vai Vilim Krištopanam taisnība par valsts parādu?

Laika posmā no 2019. gada beigām līdz šā gada otrajam ceturksnim Latvijas vispārējās valdības parāds pieaudzis par 3,94 miljardiem eiro, savukārt Igaunijas – par 3,33 miljardiem. Ja vērtē procentuāli no iekšzemes kopprodukta (IKP), tad Latvijas parāds šajā laikā audzis no 36,5% līdz 41,6%, savukārt Igaunijai – no 8,5% līdz 16,7%. Tas ir attiecīgi par 5,1% un 8,2%. Šie Eurostat dati redzami šeit. Tas, ka Igaunijas parāds krīzes pirmajā gadā auga straujāk nekā Latvijas, redzams arī šajā Eurostat grafikā.