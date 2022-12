"Meta" draud izslēgt ziņu saturu no "Facebook"

Sociālā tīkla "Facebook" māteskompānija "Meta Platforms Inc." otrdien paziņoja, ka būs "spiesta apsvērt" ziņu satura izslēgšanu no savas platformas, ja ASV Kongress pieņems likumu, kas pieprasa tehnoloģiju uzņēmumiem maksāt ziņu medijiem par to veidotajām ziņām.