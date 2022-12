Vides aktīvisti uzdarbojas Milānā, ar krāsu noķēpājot La Scala operteātra ieeju

Pieci aktīvisti no grupējuma "Pēdējā paaudze" neilgi pēc plkst.7.30 (plkst.8.30 pēc Latvijas laika) no spaiņiem aplēja operas fasādi ar rozā, elektrozilu un tirkīza krāsām. "Pēdējā paaudze" skaidroja, ka viņi nolēmuši apķēpāt La Scala operteātri, lai aicinātu politiķus, kuri apmeklēs sezonas atklāšanu, izvilkt galvas no smiltīm un sākt rīkoties, lai izglābtu cilvēci.