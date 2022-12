Rinkēvičs: Latvijas vēstniecības ārvalstīs skaidros partneriem licences atņemšanu "TV Rain"

"NEPLP ir neatkarīga institūcija, kura pieņem lēmumu, balstoties uz likumu. Neatkarīgi no visu pušu emocijām, ko ir raisījis šis NEPLP lēmums, televīzijas kanāls "TV Rain" to var pārsūdzēt administratīvajā tiesā," pauda Rinkēvičs.

Viņš vērsa uzmanību uz to, ka daudzi citi no uzņemtajiem medijiem turpina veiksmīgi strādāt no Latvijas, tai skaitā "Meduza.io", "Novaja gazeta", BBC, "Radio Brīvā Eiropa/Radio Brīvība", "Deutsche Welle", "The Washington Post" Maskavas birojs.