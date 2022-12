Neticamas pārvērtības un patiesības stunda. Klāt "Caur ērkšķiem uz…" lielais fināls

"Apollo.lv" jau vēstīja, ka dažas dienas pirms sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz..." fināla pārraides TV ekrānos viena no dalībniecēm vietnē "TikTok" šķietami nopludināja fināla rezultātus.

Kas par to sakāms sociālā projekta producentei Aijai Strazdiņai-Ratinskai, lasi zemāk.

Kura no trim dāmām kļūs par "Caur ērkšķiem uz…" piektās, jubilejas sezonas uzvarētāju, to uzzināsim jau šovakar. Uzzināsim arī to, vai Gunita teica patiesību.