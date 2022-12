Katrīne Sauliete par to, ka jūtas daudz jaunāka, nekā ir patiesībā

Katrīne dalījās ar saviem skaistuma ieročiem, lai saglabātu jaunību: "Kosmetologu jāsāk apmeklēt jau no agra vecuma. Jaunību var saglabāt ar masāžām, neko nešpricējot, lai gan neesmu arī pret šo. Esmu par visu, kas pašai patīk." Viņa iedrošina sievietes darīt to, kas viņām tīk, un nedomāt, ko par to domās citi.