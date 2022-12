Kārtējā traģēdija Katarā - darba laikā dzīvību zaudējis PK apkalpojošā personāla darbinieks

Tikai tagad līdz plašākai publikai nonākusi informācija, ka dzīvību arī turnīra gaitā zaudējis kāds darbinieks no Filipīnām. Šādu informāciju apstiprinājusi arī Filipīnu vēstniecība Katarā.

Netiek minēts konkrēts nāves datums, bet "The Athletic" ziņo, ka darbinieks labojis gaismas autostāvvietā pie Saūda Arābijas treniņu bāzes. Ņemot vērā, ka Saūda Arābijai turnīrs noslēdzās 30. novembrī, var lēst, ka traģiskais incidents noticis periodā no 20. līdz 30. novembrim. "The Athletic" arī apstiprināja, ka traģēdija notikusi jau finālturnīra laikā.