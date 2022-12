Kāpēc cilvēks kļūst jebkādā veidā vardarbīgs?

Viņa skaidroja, ka emocionālā vardarbība attiecībās ir iemācīta uzvedība, nevis dabiska savstarpējo attiecību risināšanas metode. Dažreiz vardarbība ir apzināta un plānota, bet citreiz cilvēks neapzinās to, ka viņa rīcība ir vardarbīga. Iemeslus, kas cilvēkus stimulē kļūt emocionāli vardarbīgiem.

Cilvēki, kuri bērnībā ir piedzīvojuši emocionālo vardarbību - izjutuši to paši, bijuši tās liecinieki, var turpmākajās attiecībās pieņemt šādu uzvedību kā normu. Piemēram, situācijas, kur vardarbība bijusi daļa no savstarpējām attiecībām starp vecākiem, kur viens no vecākiem darīja pāri, bija emocionāli vardarbīgs pret otru vai abi bija savstarpēji vardarbīgi.