FOTO ⟩ NBS aviācijas bāzē piegādāti pirmie divi Gaisa spēku pasūtītie helikopteri

Viņš sacīja, ka helikopteri patlaban atrodas NBS aviācijas bāzē Lielvārdē, kur tos piegādājusi amerikāņu lidmašīna no Eiropas. Lidaparāti piegādāti saliktā veidā.

"Šie helikopteri ir ļoti nozīmīgi mūsu aviācijā, jo tie resursi, kas mums bija pieejami no tā saucamā padomju mantojuma, ir izsmelti," sacīja Pabriks, piebilstot, ka jaunajiem helikopteriem iecerēts arī specifisks krāsojums, kas atšķirsies no tiem lidaparātiem, kas Latvijā atrodas no citām armijām.