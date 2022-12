VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": Kremlis atkal žvadzina par kodolieročiem

Interesanti, ka krievu propagandisti tikpat kā vispār nepievērsās Latvijas lēmumam atņemt apraides licenci krievu opozicionārajam telekanālam "Doždj". Par to runāja starptautiskā prese, tas bija aktuāls temats Krievijas opozicionāriem un ukraiņiem. Kādēļ iespēju zākāties par Latvijas "rusofobiju" palaida garām Kremļa "smadzeņu skalotāji"? Atbilde ir ļoti vienkārša: Krievijā "Doždj" ir pasludināts par ārvalstu aģentu, tam ir liegtas tiesības strādāt dzimtenē, pret "Doždj" propagandisti ilgstoši ir vērsuši naida runu. Līdz ar to pašlaik viņi nevar nostāties telekanāla aizsardzības pozīcijās un iztēlot to par upuri.