Alcheimera drāma: 77 gadus vecs vīrietis notiesāts par 92 gadus vecas sievietes seksuālu izmantošanu

Tiesnese Makmilana arī teica, ka Bārtons ir ļaunprātīgi izmantojis ne tikai sievietes, bet arī visas viņas ģimenes uzticību. "Šiem nodarījumiem ir bijusi postoša ietekme uz sievietes ģimeni, daudziem no viņiem būs nepieciešama psihoterapeita palīdzība," piebilda tiesnese.

Sievietes Alcheimera diagnoze ģimenei bija zināma, taču konstatēts, ka sieviete savu slimības smagumu no ģimenes diezgan veiksmīgi slēpusi. Taču speciālisti, pārbaudot sievietes veselību, konstatējuši, ka Alcheimers ir progresējis. Īpaši stāvoklis bija pasliktinājies pandēmijas ierobežojumu laikā.

Medicīnas eksperti demences jomā tiesai apliecināja, ka viena no galvenajām pazīmēm, ka sievietes Alcheimera diagnoze pasliktinās, bija viņas flirtēšana un seksuālās piezīmes, ko viņa izteica, neapzinoties to iespaidu. Konsultants, kurš vēlāk pārbaudīja sievietes veselību, secināja, ka viņai vairs nav prāta spēju atteikties no jebkādiem seksuālajiem piedāvājumiem.