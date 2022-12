"Situācija ir traģiska visos iespējamos veidos." Pēc izbēgšanas no Zviedrijas zoodārza nošautas trīs šimpanzes

No sava iežogojuma Zviedrijas zoodārzā izbēgušas piecas šimpanzes. Trīs no tām pēc izbēgšanas tika nošautas, ceturtā tika ievainota, bet piektā neskarta atgriezās zoodārzā, atsaucoties uz zviedru medijiem, vēsta "The Guardian".